Sandra Oh protagonizará '33 Liberty Lane'

Sandra Oh, la ganadora de un Globo de Oro por dar vida a la doctora Cristina Yang en 'Anatomía de Grey', tiene nuevos proyectos televisivos. Oh se une al reparto de la comedia '33 Liberty Lane'.



La serie gira en torno a cuatro mujeres muy poco afortunadas que deciden dedicarse al sexo telefónico como una forma de ganar dinero fácil. Totalmente novatas en este ámbito profesional, contarán con la ayuda de una prostituta para desenvolverse mejor y más rápido en este nuevo mundo. El casting lo completan Melora Hardin ('The Office') y Nia Vardalos ('Mi gran boda griega'). Todavía no se sabe el nombre de la actriz que dará vida a la meretriz.



Sandra Oh ha estado trabajando en 'Anatomía de Grey' durante los últimos siete años. También hemos podido verla en la gran pantalla en títulos como 'Entre copas', 'A ciegas' o 'Hard Candy'. Emily Watson fue nominada a dos premios Oscar, en 1997 y 1999, por sus papeles en 'Rompiendo las olas' y 'Hilary y Jackie'. Recientemente hemos podido verla en 'Caballo de batalla'.



El británico Peter Hewitt ('Garfield: La película') va a dirigir el proyecto, cuyo guión ha sido escrito por el canadiense Stephen Ayres. '33 Liberty Lane' comenzará a rodarse el próximo mes de febrero en Winnipeg, Canadá, y está previsto que vea la luz a lo largo de 2013.



LevelK, el agente de ventas del proyecto, ha negociado la preventa en Canadá -a Union Pictures-, Rusia y otros territorios por un valor de 700.000 dólares, según ha declarado Brian Rosen, propietario de Tree, a Deadline.



La productora canadiense Tree está embarcada en varios proyectos actualmente, entre los que destaca 'Around the Block', un drama protagonizado por Christina Ricci que se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo mes de enero.