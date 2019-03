Sandra Oh abandona 'Anatomía de Grey'

Meredith Grey tendrá que despedirse de su amiga del alma, Cristina Yang, cuando termina la décima temporada de 'Anatomía de Grey'. La actriz Sandra Oh ha anunciado que abandonará la veterana serie de ABC cuando finalice la próxima temporada.



"Creativamente, me siento como si ya lo hubiera dado todo de mí y me siento preparado para dejar la serie" ha declarado la actriz a The Hollywood Reporter. Oh ya se lo ha comunicado tanto a la creadora de la serie, Shonda Rhimes, como a los guionistas y compañeros de reparto.



La actriz ha afirmado en esa misma entrevista que "es muy interesante interpretar un personaje durante tanto tiempo", pero "tiene la sensación de que necesita que le dejen ir". Sandra Oh interpreta a la doctora Cristina Yang desde el inicio de 'Anatomía de Grey', en 2005.