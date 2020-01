Sam Heughan es uno de los actores más deseados del panorama internacional tras su participación en 'Outlander' donde interpreta a Jamie Fraser. Algo que hemos podido observar en su última intervención pública donde su presencia revolucionó a todos los fans de la serie.

Aunque sucedió un incidente con una fan que ha causado un gran revuelo. Todo sucedió durante la convención Wizard World en Nueva Orleans cuando una mujer subió al escenario mientras Heughan firmaba de espaldas unos libros, es entonces que la señora hace un gesto de intentar tocarle el trasero pero el actor se da cuenta y se aparta.

El vídeo del momento ha sido muy comentado en las redes sociales y aunque levante las risas de los asistentes al evento después se ha llegado a comentar que el protagonista de 'Outlander' sufrió abuso sexual por parte de esta fan, algo de lo que se hicieron eco algunos medios.

Pues bien, ahora el actor se ha manifestado al respecto donde ha roto su silencio de una forma rotunda negando todo lo que se ha comentado. En el vídeo puedes ver todo lo que ha dicho al respecto.

Además, Sam también ha querido aclarar un titular de 'EW' quien recogía la noticia: "'Parece' pero no fue así. Esto es engañoso y peligroso. No informéis de contenido no verificado. Tienes una responsabilidad. Gracias".

