¿Y Sam Heughan? La romántica foto de Caitriona Balfe ('Outlander') junto a Jamie Dornan

Caitriona Balfe ha compartido una romántica foto en Instagram, pero, para sorpresa de sus seguidores, no es al lado de Sam Heughan con quien forma una de las parejas más queridas de la televisión en 'Outlander'. Porque la complicidad entre Sam y Caitriona, no se queda en Jamie y Claire, sus personajes, sino que llega a todos los rincones gracias a su gran amistad.

Pero Caitriona tiene un nuevo "Jamie". Y es que ahora protagoniza un nuevo proyecto junto a Jamie Dornan. 'Belfast', su película, se estrenará de forma mundial en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Está dirigida por Kenneth Branagh y en su reparto también están actores de la talla de Ciaran Hinds o Judi Dench.

La primera foto del proyecto es justo la que ha compartido Caitriona Balfe, en blanco y negro y con ambos bailando, con enormes sonrisas y sus ojos fijos en los del otro. Ella lleva el pelo elegantemente recogido y él camisa y corbata.

"'Belfast' estará entre las presentaciones de gala TIFF de este año... Estoy muy orgullosa de esta película", escribe la actriz en el pie de foto. "Y de todo nuestro increíble elenco y equipo: Jamie Dornan, Judi Dench, Ciaran Hinds, Jude Hill, Lewis McAskie Lara McDonnell y, por supuesto, nuestro increíble guionista y director Kenneth Branagh", añade, sin olvidar mencionar a sus compañeros.

La publicación tiene ya casi 160 mil likes y más de 2.000 comentarios, entre ellos el del propio Jamie Dornan: "Aw... míranos... bailando. Ocultando nuestro estrés de recordar los movimientos", bromea el actor.

También se ha dejado caer por allí compañeros de Caitriona en 'Outlander', como Sophie Skelton, quien da vida a la hija de Jamie y Claire: "Yayyyyyy", ha escrito. O Duncan Lacroix, el padrino de Jaime Fraser, Murtagh Fitzgibbons, que ha optado por varios emoticonos de manos aplaudiendo.

Y no es la primera vez que los actores protagonistas de 'Belfast' comparten algo de la película. En Navidad fue el turno de Jamie Dornan, quien, bromeando dijo: "Es muy emocionante. Probablemente no puedo decir demasiado al respecto, pero se trata de la ciudad de la que soy, Belfast. Esa es también la ciudad de la que es Ken Branagh. Y lo que creo que se me permite decir es que de alguna manera narra una parte de la vida temprana de Ken en Belfast".

"Judi Dench interpreta a mi madre, y Ciarán Hinds a mi padre. Caitríona Balfe también interpreta a mi esposa, y hay un par de actores jóvenes y brillantes allí. Pudimos filmarlo durante la pandemia, lo cual fue raro", contó también el actor que, como también Caitriona Balfe, es irlandés. "Es algo muy diferente a cualquier cosa en la que nadie me haya visto antes, y sí, estoy muy emocionado", aseguró el actor de la saga 'Cincuenta Sombras'.

Seguro que te interesa:

¿Existió Jamie Fraser? Así se inspiró Diana Gabaldon para crear el personaje de Sam Heughan en 'Outlander'