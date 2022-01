Salen a la luz nuevos detalle sobre la muerte de Bob Saget: "No responde, no respira y no tiene pulso"

Los tributos y mensajes de condolencias por la muerte del actor Bob Saget no se han hecho esperar. Sin embargo, la autopsia que revelará la verdadera causa de su fallecimiento sí tardará más.

Entre tanto, los investigadores locales de Orlando, Florida, están trabajando todas las vías posibles, aunque descartan en primera instancia que el cómico se quitara la vida o hubiera otro implicado en su muerte.

No obstante, en las últimas horas ha sido relevante el audio sobre la llamada a emergencias por parte de los empleados de hotel que hallaron el cadáver. Según el audio del 911, publicado por el 'New York Post' revela que el actor no respiraba ni tenía pulso en el momento que fue encontrado.

La cronología de la llamada empezó cuando un guardia de seguridad del hotel donde se hospedaba, el Ritz-Carlton, avisó el domingo a las autoridades locales pasadas las 16 horas. El personal del hotel, alertado por la familia del actor ya que no respondía a las llamadas, encontró a Saget de 65 años tumbado en la cama de su habitación con el brazo izquierdo sobre el pecho.

En el audio desvelado dice: "Tenemos un invitado que no responde en la habitación. Mi responsable dice que no tiene pulso", dijo el guardia de seguridad. "No responde, no respira y no tiene pulso".

Otro hecho a tener en cuenta es que los empleados del hotel que encontraron el cuerpo sin vida de Bob Saget dijeron que estaba "frío al tacto, amarillento y pegajoso", según han revelado.

Además, en el mismo informe de la oficina del sheriff, la habitación del actor estaba ordenada y sus pertenencias se posaban encima de su mesa. Así como las maletas estaban preparadas al lado de la puerta.

Las autoridades del condado de Orange confirmaron, también, que el actor accedió a su habitación sobre las 2 de la mañana tras actuar en las inmediaciones en su show 'I Don't do Negative Comedy Tour', del que subió hasta una imagen a sus redes sociales.

Sin embargo, han anunciado que la autopsia del cuerpo de Bob Saget tardará en arrojar resultados pasadas 10 o 12 semanas después de su muerte.