Salen a la luz los correos que provocaron el despido de Frank Darabont, showrunner de 'The Walking Dead'

The Hollywood reporter ha sacado a la luz unos correos en los que Frank Darabont, showrunner de 'The Walking Dead', acusa a la cadena de haberle llevado casi a un "ataque al corazón": "Que os jodan a todos por provocarme dolor de pecho, por vuestra incompetencia y ceguera ante lo importante, y vuestra más que arrogante falta de consideración hacia lo que está escrito como muestra cada día en el rodaje. Me merezco algo mejor que un ataque al corazón porque la gente sea demasiado estúpida para leer un guion y entender lo que pone", afirmó Frank Darabont.

"Estoy en un estado de cólera ahora mismo. Jamás he sido alguien que grite... me habéis convertido en un idiota furioso. Gracias, imbéciles. Dile a los operadores que si no aportan material utilizable, vamos a sustituirles. ¿Qué mierda les estamos pagando? Ray Charles operaría mejor", escribía en otro de los correos electrónicos.

Frank Darabont ha reconocido haber escrito estos correos y se ha defendido diciendo que "ssos mensajes deben ser entendidos en su contexto. Fueron enviados durante una época de dos años muy intensa y estresante en el que estaba luchado como una leona por proteger la serie de cualquier daño, por mí y por, irónicamente, AMC. Esos mails se enviaron porque algunos "profesionales" estaban comportándose como unos vagos, indiferentes o incompetentes y amenazaban con hundir todo el trabajo. Mi tono era el resultado del estrés y de la magnitud de la crisis. El lenguaje y las exageraciones eran crueles, pero esas eran las circunstancias", ha asegurado el director.