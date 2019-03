Los SAG no se olvidan de 'Homeland' este año

Enero es el mes de los reconocimientos. El próximo 27 de enero se celebrará la gala de entrega de los Screen Actors Guild Awards. Los premios que entrega el sindicato de actores no se ha olvidado este año de la serie revelación de la pasada temporada: 'Homeland'.



La ficción de Showtime está nominada a mejor serie, mejor actor (Damian Lewis) y mejor actriz (Claire Danes). 'Homeland' competirá on las series del Grupo Antena 3 'Downton Abbey' y 'Boardwalk Empire' por el premio al mejor drama. La categoría la completan dos pesos pesados de AMC: 'Breaking Bad' y 'Mad Men'.



En la categoría de comedia, las series de Neox 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory' se verán las caras con '30 Rock', 'Glee', 'Nurse Jackie' y 'The Office'.



Kevin Costner ('Hatfields & McCoys'), Clive Owen ('Hemingway & Gellhorn') o Ed Harris ('Game Change') por sus interpretaciones en estas miniseries. La categoría femenina de miniseries cuenta con nominadas como Julianne Moore ('Game Change') y Sigourney Weaver ('Political Animals').



Mejor Serie

'Boardwalk Empire' (HBO)

'Homeland' (Showtime)

'Mad Men' (AMC)

'Breaking Bad' (AMC)

'Downton Abbey' (PBS)



Mejor Actor de Serie

Steve Buscemi ('Boardwalk Empire')

Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Jeff Daniels ('The Newsroom')

Jon Hamm ('Mad Men')

Damian Lewis ('Homeland')



Mejor Actriz de Serie

Michelle Dockery ('Downton Abbey')

Maggie Smith ('Downton Abbey')

Jessica Lange ('American Horror Story: Asylum')

Julianna Marguiles ('The Good Wife')

Claire Danes ('Homeland')



Mejor Reparto de Comedia

'30 Rock' (NBC)

'The Big Bang Theory' (CBS)

'Glee' (FOX)

'Modern Family' (ABC)

'Nurse Jackie' (Showtime)

'The Office' (NBC)