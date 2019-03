Saborearás la magia, la venganza y la seducción con las series de ABC

El 30 de septiembre está destinado a ser un gran día para la cadena ABC. La network se la juega al "todo o nada" ese día, ya que estrena sus tres grandes apuestas: el regreso de 'Once Upon a Time' y 'Revenge' y el estreno de '666 Park Avenue'. La ABC acaba de estrenar una promo conjunta de estos estrenos que no tiene desperdicio.

EL REGRESO DE 'ONCE UPON A TIME' Y 'REVENGE'

La cadena que en los últimos años se ha afianzado como toda una veterana de series de éxito, estrenará la segunda temporada de 'Once Upon a Time' y 'Revenge'. Ambas tuvieron muy buena acogida entre el público con su primera temporada.

Tras un final que dejó abiertos muchos interrogantes, 'Once Upon a Time' vuelve a la carga con su segunda temporada. La serie inspirada en personajes de cuentos populares, protagonizada por Jennifer Morrison, acaba de estrenarse en España con Antena 3 con gran éxito de audiencia. En EEUU finalizó la primera temporada con 10 millones de espectadores de media.



Por otro lado, la venganza es un plato que se sirve frío y Emily Thorne lo sabe muy bien. La serie 'Revenge' que está protagonizada por la actriz Emily VanCamp, se estrena justo después de 'Once Upon a Time'.



Por si eso no fuera suficiente, también llega a la cadena '666 Park Avenue' ese mismo día. La serie supone la vuelta de Terry O'Quinn ('Perdidos') y Vanessa Williams ('Mujeres Desesperadas') a la televisión. La ficción es un drama sobrenatural basado en el libro de Gabriella Pierce, que narra la historia de una pareja que comienza a gestionar un edificio de apartamentos situado en Manhattan.