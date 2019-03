¿Sabías que sólo hay tres episodios en 'Juego de Tronos' en los que no muere ningún personaje?

A lo largo de siete temporadas, se han quedado muchos personajes por el camino de 'Juego de Tronos'. La serie de HBO cuenta con miles de muertes a lo largo de estos 67 episodios, tanto de protagonistas o como de personajes que pasaban por allí.

De hecho, el dato exacto es de 174.373 muertes desde la primera temporada. Con etas cifras, no es de extrañar que los episodios libres de muertes puedan contarse con los dedos de una mano: tan solo son tres.

En la primera temporada, el capítulo titulado "Lord Snow"; en la segunda entrega está el episodio "The prince of Winterfell"; y en la tercera temporada, el titulado "The Bear and the Maiden Fair".