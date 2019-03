La sangre corrió a raudales en 'Juego de Tronos' hace tres años. No es que haya dejado de derramarse sangre en estas temporadas, pero el capítulo "The Rains of Castamere" de la tercera temporada de la serie de HBO es uno de los más recordados y que más impacto causaron entre los seguidores.



HBO emitió este episodio que conmocionó a los espectadores hace ya tres años. En ese momento, algunos seguidores de 'Juego de Tronos' llegaron a enviar amenazas de muerte a George RR Martin.



El autor de las novelas en que se basa la serie explicó que para escribir esta escena se inspiró en un hecho real ocurrido en el siglo XV.



Según explica el propio Martin, los sucesos de sus libros no son tan crueles como la verdadera historia del Clan Douglas, una de las familias más poderosas de Escocia a finales de la Edad Media. En noviembre de 1440, el joven William Douglas, de 16 años, y su hermano David fueron invitados a cenar con el rey Jacobo II de Escocia, de tan solo 10 años. La cita había sido organizada por Sir William Crichton, canciller de Escocia, quien temía el poder de los Douglas.



Esta fecha fue conocida como "La cena del toro negro": durante el transcurso del evento se presentó una cabeza de dicho animal, símbolo de la muerte. Tras esto, los jóvenes William y David fueron arrestados, sometidos a un falso juicio y decapitados.



Este domingo, HBO emite el séptimo episodio de la sexta temporada de la serie, titulado "The Broken Man", del que ha publicado nuevas imágenes.