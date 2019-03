La desconocida aparición de Ryan Reynolds en 'Sabrina, Cosas de Brujas' que demuestra que ha envejecido como el buen vino

La mítica serie 'Sabrina, Cosas de Brujas' fue un éxito en su día y aún sigue dando de sí con su nueva versión, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', aunque es una versión mucho más oscura.

Pues bien, la tv movie que dio origen a la serie 'Sabrina, Cosas de Brujas', tenía el mismo nombre y se estrenó en 1996, y en ella apareció Ryan Reynolds con tan sólo 20 años e interpretaba a Seth, el novio de Sabrina.

Ryan Reynolds y Melissa Joan Hart en 'Sabrina, Cosas de Brujas' TV Movie | Showtime

Melissa Joan Hart, la actriz que encarna a Sabrina, relató en su libro 'Melissa Explains It All: Tales from My Abnormally Normal Life' el romance que tuvo con el actor: "Nadie lucía tan bien con esos rizos rubios y anillo en la mano como Ryan lo hacía. Estaba muy enamorada de James, mi novio de ese entonces con el que llevaba seis meses, pero Ryan y yo pasamos mucho tiempo juntos".

¿Qué te parece este joven Ryan? ¿Prefieres su papel o te quedas con Harvey, el conocido amor de la bruja en la serie?