Ryan Murphy rinde culto a la "Bruja Blanca"

Ryan Murphy nunca ha ocultado su adoración por las canciones de Stevie Nicks. Tanto es así que en 'Glee' (del que también está al mando) ya tuvo, allá por 2011, su tributo hacia la cantante estadounidense. Ahora, con la tercera temporada de 'American Horror Story' aprovecha el tema de la brujería para rendir un nuevo homenaje a la cantante, que participará en un capítulo de esta entrega.



Además, hace un mes, ya declaró a Entertainment Weekly: "cuando era pequeño estaba obsesionado con esas canciones de Stevie Nicks como 'Rhiannon' o 'Gypsy'". Además recordó "estar leyendo un artículo en el que Courtney Love llamaba 'bruja blanca' a Stevie Nicks y 'bruja negra' a Grace Slick".



Murphy ya ha rendido otro homenaje a la cantante con un personaje dentro de la serie. Se trata de Misty Day (interpretada por Lily Rabe), una nigromante obsesionada con la música de Nicks.

Murphy relató el momento en el que surgió la idea: "Cuando se nos ocurrió la idea de las brujas pensé que si Misty había crecido sola, y no conocía otras brujas, la única 'bruja' de la que tendría constancia es de Stevie Nicks". Ni corto ni perezoso Murphy llamó a Nicks, que fue bastante reacia al principio. "Contacté con ella, y le dije que quería usarla en la serie. Opuso resistencia pues desde el principio de su carrera personas de la comunidad 'wiccana' han pensado que realmente se trataba de una bruja. Ha recibido un montón de cartas terroríficas, pero cuando le expliqué en que consistiría me dijo: Hagámoslo, me encanta".