Ryan Murphy quiere seguir sumando estrellas de relumbrón a la plantilla de 'American Horror Story'. Y es que el creador de la terrorífica serie de la FX ha declarado que le gustaría tener entre sus filas a nada menos que Michelle Pfeiffer y Reese Witherspoon para la cuarta temporada de la serie.



Con la próxima tanda de capítulos de 'AHS', Murphy apunta muy alto. A pesar de ya contar con talentos como el de Kathy Bates o Jessica Lange, actrices ganadoras de uno y dos premios Oscar, respectivamente, el creador de la serie no escatima, y continúa con la mirada fija en Hollywood.



"Todos los años voy a por Reese Witherspoon", declaró Murphy al portal Entertainment Weekly. "Me gustaría que ella diera vida a algún personaje verdaderamente retorcido".



Pero la actriz de 'En la cuerda floja', cinta que le valió una estatuilla dorada, no es la única ambición del creador de 'American Horror Story'. En los planes de Murphy también entra Michelle Pfeiffer, una de las actrices más mediáticas y reconocidas del cine, ganadora de un Globo de Oro, y nominada en tres ocasiones a los premios Oscar.



También, Ryan Murphy ha incluido en su reparto de ensueño el nombre de un varón. Este no es otro que Michael Chiklis, conocido por su papel de Vic Mackey en la serie policíaca 'The Shield'.



La tercera temporada de 'American Horror Story: Coven', se encuentra en plena emisión en la cadena estadounidense FX. Esta tanda de capítulos está siendo la más vista de toda la serie con una media de cuatro millones de espectadores. En España, la podemos seguir a través de Fox.