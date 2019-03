"Estoy muy feliz, muy feliz con las voces, con lo que está saliendo, con las chicas, que están cantando muy bien. Ahora mismo estoy fijándome en la luz, la edición, las imágenes. Estamos mirando los detalles para ser tan perfectos como sea posible", ha declarado Ruth Lorenzo durante la rueda de prensa de Eurovisión. La 59ª edición del festivald e música se celebrará el próximo 10 de mayo en Copenhague (Dinamarca).



La representante española en Eurovisión 2014, Ruth Lorenzo, se mostró hoy satisfecha con el segundo ensayo en el escenario de la final del sábado, aunque admitió que quedan aspectos por pulir para lograr la "perfección" a la que aspira.



Lorenzo ha calificado el ensayo de "bueno, pero no perfecto" y reconoció que todavía queda "mucho trabajo" para alcanzar el nivel que ella exige para 'Dancing in the rain', la canción que representará este año a España en la edición número 59 del popular festival, que se celebra en Copenhague.



Pese a su exigencia, admitió que todo lo "obvio" estaba a punto, como su voz y su forma física, ya recuperada de los problemas de salud que le obligaron a guardar reposo antes de viajar a la capital danesa y que solucionó en parte con la comida que le preparó su madre, como volvió a recordar.



El segundo ensayo, en el que se vio caer lluvia en 3D, desveló uno de los secretos guardados hasta ahora: el vestido que lucirá en la final, una creación de Ana Martín, de la firma Anmargo, hecha con un tejido de alta gama de lentejuelas, cosidas de dos en dos y de tres en tres para darle un efecto tridimensional a la pieza.



El vestido se inspira, a petición de la cantante, en el que lucía Marilyn Monroe al cantarle "Cumpleaños feliz" al presidente estadounidense J.F. Kennedy, aunque lleva el cuerpo reforzado con tiras de acero inoxidable aplicadas sobre el tejido que simulan un corsé o una estructura, explicó RTVE en un comunicado. Se trata de un diseño de fiesta que termina con una cola de dos metros, que simula el reflejo de la cola de una sirena en el agua.



"Este va a ser el vestido final, pero hay cosas que quiero tocar y cambiar para sacarles el mayor partido... Hay mucho significado dentro de ese vestido, el brillo que tiene, la armadura que lleva es por algo", dijo en la rueda de prensa Lorenzo, que aseguró que también tiene un toque de "espíritu rebelde".