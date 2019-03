Rusia abandona Eurovisión tras el veto de Ucrania a su cantante

Finalmente, Rusia no participará en el próximo Festival de Eurovisión. La 62ª edición del certamen se celebra en Kiev, la capital de Ucrania, cuyas autoridades decidieran prohibir la entrada al país a la representante rusa en el certamen europeo, Yulia Samoylova, el pasado mes de marzo.

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés), que gestiona la comunicación del certamen, ha confirmado en un comunicado que "desafortunadamente, Rusia no podrá participar en la competición de este año".

La razón que arguye Kiev para vetar la entrada a la artista rusa es que esta dio un concierto en la península de Crimea en el año 2015 sin permiso de las autoridades del país. Rusia se anexionó Crimea en 2014, una decisión que llevó a Estados Unidos y la Unión Europea a imponer sanciones contra el Kremlin y llevó a las relaciones a su peor nivel desde el final de la Guerra Fría.

El pasado mes de febrero, Rusia advirtió de que no devolverá la península a Ucrania por considerar que forma parte de su territorio y que no puede renunciar a su soberanía. "Después de que a la representante rusa en Eurovisión, Yulia Samoylova, no se le permitiera entrar en Kiev para participar en la competición de Eurovisión de 2017, la EBU ofreció formalmente dos propuestas alternativas al Channel One (Rusia) para hallar una solución que permitiera a Rusia continuar con su participación en el concurso", ha explicado en un comunicado. La portavoz de los Servicios de Seguridad ucranianos confirmó el pasado mes que Kiev había prohibido la entrada al territorio de Samoylova durante tres años por una "violación de las leyes de Ucrania".

La EBU propuso a Moscú que la actuación de Samoylova se retransmitiera no de forma presencial, sino vía satélite, o que, como alternativa, escogiera a otro artista que pudiera viajar legalmente a Ucrania durante la competición. "Tristemente, Channel One ha rechazado ambas alternativas y ha anunciado que no tiene intención de retransmitir la competición. Nosotros queríamos que los 43 países pudieran participar y hemos hecho todo lo posible para conseguirlo", ha lamentado.

Por su parte, el presidente del grupo de referencia (comité directivo) del concurso, Frank-Dieter Freiling, ha condenado la decisión de las autoridades de Ucrania de prohibir la entrada a la cantante rusa, subrayando que esta "socava la integridad y la naturaleza no política de Eurovisión y su misión de unir a todos los países en una competición amistosa".

Por su parte, el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión (UER), Jon Ola Sand, declaró en un comunicado que la organización tiene que "respetar las leyes locales del país anfitrión", aunque se mostró "profundamente" decepcionado por esta decisión. "Nos parece que va en contra del espíritu del concurso, y de la noción de inclusión que yace en el corazón de sus valores", apostilló.

Yulia Samoylova (Ujtá, Rusia, 1989), que competiría en el festival con la canción "Flame is Burning", es escritora, cantante y compositora. Ha participado en concursos musicales obteniendo gran relevancia, como en 2013 cuando fue finalista de 'Factor X' en Rusia. Además, interpretó la canción en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2014, en Sochi.

"Estoy molesta porque era mi sueño, pero aún tengo esperanzas. Creo que iré a Eurovisión de nuevo. Quiero que mi ejemplo sirva para inspirar a la gente a que no se rindan ante ninguna situación, y que vivan una vida completa y que sigan sus sueños", ha declarado la cantante en una entrevista a la televisión rusa.