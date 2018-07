No habrá finalmente récord de participación en el próximo festival de Eurovisión. La Unión Europea de Radiodifusión, ente organizador del festival, ha expulsado a Rumanía del festival debido a la elevada deuda que su televisión pública ha adquirido con el organismo europeo, según ha informado el mismo a través de Twitter.

TVR (Romania) no longer entitled to take part in Eurovision 2016, read more at https://t.co/hj3SpUA6dV #eurovision