Roma Maffia, de 'Pretty Little Liars', confiesa cómo sería su papel en 'The Perfectionists'

Roma Maffia se une al interés sobre el 'spin-off' de 'Pretty Little Liars' y ha confesado que le gustaría volver a interpretar a la oficial Linda Tanner en 'The Perfectionists'. "Mantendré a Tanner tal como es. No hay nada que cambiar. Ella es perfecta", declaró la actriz a TV Guide. "Solo añadiría un matiz más a su personaje, y que esta nueva serie podría mostrar nuevos aspectos de Tanner como, por ejemplo, descubrir que de repente se ha vuelto mala".

Durante las primeras apariciones en la serie de ABC, el personaje no fue muy querido por la audiencia. "Pensé: '¿cómo no te puede gustar alguien que está tratando de resolver un asesinato?'. Estuve totalmente sorprendida por la reacción del público", aclara Maffia.

Sin embargo, cuando la serie acabó, Tanner se había convertido en uno de los personajes más populares y queridos entre los fans de la ficción protagonizada por Sasha Pieterse, Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell y Janel Parrish.

'The Perfectionists' ya tiene parte de su elenco: Alison (Sasha Pieterse), Mona (Janel Parrish) y la recién llegada Ava (Sofia Carson). La nueva serie, basada en las novelas de Sara Shepard, se situará en la ciudad de Beacon Heights, aparentemente perfecta. Pero no todo es lo que parece y la perfección lleva a experimentar el primer asesinato del pueblo.