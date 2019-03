'30 Rock' echa el cierre el 31 de enero

La cadena NBC ha puesto fecha a la despedida de su comedia de más éxito, '30 Rock': el próximo 31 de enero dirá adiós tras siete temporadas, según ha informado el portal Deadline.



La serie de Tina Fey se despedirá por todo lo alto con un capítulo especial de una hora de duración. Este día será muy especial para NBC ya que, además de la despedida de '30 Rock', recibirán una nueva ficción. Tras el final de la comedia, NBC estrenará 'Do No Harm', protagonizada por Steven Pasquale.



El 31 de enero será una noche de despdidas en NBC, ya que también dirá adiós 'The Office'.