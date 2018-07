Robert Redford y Jane Fonda, juntos de nuevo gracias a Netflix

Una d las parejas más icónicas del cine, Robert Redford y Jane Fonda, volverán a trabajar juntos en la nueva producción de Netflix, titulada 'Our Souls at Night'.



Se trata del cuarto trabajo que harán juntos, tras las películas 'Descalzos en el parque' (1967), 'La jauría humana' (1966) y 'El jinete eléctrico' (1979).



Este proyecto de Netflix llevará a la pequeña pantalla la novela homónima de Kent Haruf. 'Our Souls at Night' transcurre en un pueblo de Colorado, donde reside, y versa sobre un hombre y una mujer que son dos almas solitarias. Viven cada uno por su lado, lejos de sus hijos, hasta que una noche ella decide visitarlo para tender puentes (de Madison) entre ambos, y tratar de disfrutar de lo que les queda de vida.