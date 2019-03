Robert Kirkman ya sabe cómo terminará 'The Walking Dead'

Robert Kirkman tiene claro el final de 'The Walking Dead' en su cabeza. Como creador del cómic tiene que tener en cuenta la historia. Y como productor ejecutivo de la adaptación televisiva también tiene que preocuparse por realizar un 'remix' final a la altura del resto de la serie.



Con el inicio de la quinta temporada cada vez más cerca, Robert Kirkman desveló a Entertainment Weekly que ya ha empezado a pensar en cómo será el final de 'The Walking Dead'... en el papel. Otra cosa será cuando se junte con Scott Gimple para idear el final de su adaptación televisiva. Algo para lo que todavía parece que queda bastante.



En este sentido, Kirkman ha hecho notar que a diferencia de otras series de televisión, que tienen que estar continuamente creando material nuevo, 'The Walking Dead' cuenta más de 130 números del cómic publicados de los que sacar historias. De hecho, de momento solo han llegado adaptar tramas de los primeros 60 números.



"Por suerte, gracias a los cómics, no es una serie que vaya a quedarse sin ideas", afirma Kirkman. "Esta no es una ficción de las que decir 'están estirando la trama para hacer una temporada más'. Es más como '¿vamos a tener suficientes temporadas para adaptar todas las tramas de los cómics?'. Creo que está es nuestra lucha", concluye el creador de los cómics.



Kirkman también ha confesado que sabe perfectamente hacía dónde está dirigiendo la trama de los cómics. "No sé exactamente a qué tendrán que enfrentarse los protagonistas, pero tengo un montón del camino que seguirá la historia trazado, y aunque todavía queda mucho para el final, sé lo que estoy construyendo", explica.



"Siempre he sido de trazar grandes historias, generalmente largas. Por ejemplo, sabía que iban a ir a una prisión, y lo que iba a ocurrir allí, y lo que iba a suceder después, aunque todavía no hubiera pensado en los problemas concretos a los que tendrían que enfrentarse", argumentaba.



Por eso, Robert Kirkman tiene claro lo que quiere "que sea el final" del cómic. "En mi cabeza, hay dos caminos de la historia que tienen que encontrarse. Cuando estas dos historias choquen habrá llegado el final. Y me estoy acercando rápidamente a ese punto", añadía.



Parece que este 'choque' todavía está lejos, por lo menos en cuanto al terreno televisivo se refiere, ya que otro de los productores de 'The Walking Dead', David Alpert, explicó hace unos meses: "Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer en la décima temporada, la verdad es que seria una suerte poder llegar tan lejos con 'The Walking Dead' y si lo consiguiéramos, tendríamos material para hacer las temporadas 11 y 12".