Robert Kirkman quiere a Daryl Dixon en los comics de 'The Walking Dead'

Robert Kirkman, el creador de la exitosa serie 'The Walking Dead', ha afirmado en una entrevista que le encantaría que Daryl Dixon, el personaje al que da vida Norman Reedus en la ficción televisiva, apareciera en los comics. 'The Walking Dead' intruce elementos únicos en la versión que se emite en la televisión y que por tanto, no aparecen en los cómics, como es el caso del personaje de Daryl Dixon.



Durante una entrevista con AMC, Robert Kirkman tuvo contestar a una interesante pregunta: ¿Qué elemento de la serie de televisión habría incluido en los comics? Y sin pensárselo dos veces, Kirkman respondió de forma contundente: "Sin ninguna duda, Daryl Dixon, ya que es un personaje único de la serie televisión que aporta mucho a la historia".



De hecho, Kirkman también señaló que el personaje al que da vida Norman Reedus siempre supone "el factor X", un elemento que él y los guionistas "siempre tienen en cuenta "a la hora de adaptar el cómic a la pequeña pantalla".



Daryl Dixon es un alma libre que vive sin importarle demasiado el resto de la gente, a pesar de todo, cuando a su hermano lo dan por muerto después de dejarlo esposado en una azotea, Daryl prefiere continuar con el resto del grupo sin él, pudiendo haber optado por seguir su propio camino.



La nueva temporada de 'The Walking Dead' volverá, el próximo 5 de octubre y el último capítulo de la cuarta temporada dejó un montón de preguntas sin respuesta y, sobre todo, a un Rick (Andrew Lincoln) recuperando el liderazgo del grupo y más dispuesto que nunca a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. "Hay muchos personajes y sus personalidades están chocando en el set. Pero sí, definitivamente Rick ha vuelto", ha confirmado el actor Norman Reedus sobre la quinta temporada de esta ficción estadounidense.