Robert Kirkman llevará su nuevo cómic a la televisión

El creador del cómic en que se basa la serie 'The Walking Dead', Robert Kirkman, volverá a ver una obra suya en la televisión. Fox International Channels prepara la adaptación de 'Outcast', el nuevo cómic de Kirkman sobre una posesión demoníaca.



Fox International Channels producirá este proyecto para Cinemax, llevando así a la pequeña pantalla las nuevas y terroríficas historias de Kirkman, el creador de los zombies más famosos de la televisión.



'Outcast' se publicará en 2014, al igual que lo hará la ficción, y su historia estará centrada en Kyle Barnes, un hombre que ha sufrido una posesión demoníaca desde la infancia. Años más tarde, el protagonista realiza un viaje espiritual en el que espera encontrar respuestas y donde descubre que su propia lucha está vinculada a una amenaza apocalíptica.



Kirkman será el productor ejecutivo de la serie junto con su compañero David Alpert (productor de 'The Walking Dead') y también se encargará del guión del piloto de la ficción, según ha informado The Hollywood Reporter.