Robert Kirkman critica a George RR Martin por desvelar el final de 'Juego de Tronos'

La sexta temporada de 'Juego de Tronos' ha adelantado a los libros publicados por George RR Martin, por lo que el autor de las novelas ha desvelando el final de su historia a los productores de HBO. Algo que el creador de 'The Walking Dead', Robert Kirkman, "nunca haría".



Kirkman criticó a Martin por este hecho, aunque finalmente se ha retractado en las redes sociales, admirando el trabajo del autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego'.



"Esa es la única cosa por la que estoy decepcionado con George RR Martin. Debería haberles dicho 'Que os den... acabaré cuando esté listo'", dijo el autor de los cómics en que se basa la serie de AMC.

"Disappointed" is probably the wrong word. I was just joking about how I would have handled that situation. Love GOT, love GRRM.



"'Decepcionado' tal vez no es la palabra adecuada. Sólo bromeaba sobre cómo ha manejado la situación. Amo 'Juego de Tronos', y siento un gran afecto por GRRM", aclaró en un tuit.



Y en otro mensaje en Twitter confesó que adora la serie de HBO: "George RR Martin es un fantástico escritor, mucho mejor de lo que yo seré jamás. Soy un amante confeso de la nueva temporada de 'Juego de Tronos'. ¡Es mi serie favorita de la televisión!".

George RR Martin is a far better writer than I'll ever be. And I'm loving the new season of Game Of Thrones. It's my favorite show on TV!