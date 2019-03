Robbie Amell será Firestorm en 'The Flash'

Parece que Robbie Amell seguirá unido a la cadena estadounidense, The CW, ya que se incoporará al reparto de 'The Flash' para meterese en la piel, de forma recurrente, de Ronnie Raymond, también conocido como una de las dos mitades de Firestorm. Su incorporación tendrá lugar a partir del tercer capítulo de esta nueva serie que se estranará el próximo 7 de octubre.



Su personaje, Ronnie Raymond, será un trabajador de mantenimiento de S.T.A.R. Labs y juega un papel fundamental en el accidente del acelerador de partículas que convierte a Barry Allen (Grant Gustin) en Flash. En los cómics de DC, Firestorm se origina al fusionarse Ronnie Raymond, un estudiante de secundaria, y el físico Martin Stein.



Por su parte, el actor canadiense también está contento con su regreso a la cadena: "Estoy muy emocionado de volver a unir fuerzas con Greg Berlanti y the CW en 'The Flash'. "Meterse en el Universo de DC es un sueño, ¡no puedo esperar más para empezar!", afirmaba el interprete.



El productor ejecutivo de la serie, Greg Berlanti, que también produjo 'The Tomorrow People' se muestra satisfecho por el fichaje: "Geoff Johns, Andre Kreisberg y yo diseñamos el episodio piloto y la serie para incluir a Ronnie. Tener realmente a alguien con el talento de Robbie para interpretar el papel es muy emocionante".