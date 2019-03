Rihanna protagoniza en 'Bates Motel' una escena de la ducha muy distinta a la de 'Psicosis'

La precuela de 'Psicosis' estrenada en 2013, narra la historia de Norman Bates y el desarrollo de su perturbada psique y su relación con la madre durante su adolescencia.

La cantante Rihanna ha sido la encargada de dar vida a Marion Crane, el personaje interpretado por Janet Leigh en la película de Hitchcock. Ella ha sido la protagonista de la mítica escena de la ducha en la que a diferencia de la película, Marion Crane no ha sido asesinada por Bates.

El joven consigue no dejarle el control a la personalidad de su madre y ahuyenta a la huésped del motel contándole que su novio tiene una mujer. Más tarde el novio de Marion decide darse una ducha en el motel y Norman le mata por el parecido que tiene con su padre.

Escena de la ducha en 'Bates Motel' | Agencia

En una entrevista para The Hollywood Reporter, los showrunners Kerry Ehrin y Cartlon Cuse han hablado sobre los cambios de esta popular escena. Cuse ha afirmado que "si no hubiéramos hecho una escena de la ducha la gente habría estado realmente enojada." En cuanto a la inversión de los roles Cuse aseguró que "no había forma de redefinir a Marion Crane como una mujer moderna y empoderada si la matábamos en la ducha".

En la nueva escena de la ducha suena 'Crying' de Roy Orbison en vez de los violines que escuchamos en 'Psicosis'.