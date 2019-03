Richard Madden protagonizará 'Strange New Things'

'Strange New Things' es la nueva serie que prepara Amazon, que continúa su apuesta por la ficción propia tras el éxito de 'Transparent' o el próximo estreno de 'Crisis in six scenes', la primera serie de Woody Allen.

La ficción está basada en 'The Book of Strange New Things', del escritor Michel Faber, del que ya se ha adaptado para televisión su novela 'The Crimson Petal and The White'.

Richard Madden, conocido por su papel de Robb Stark en 'Juego de Tronos', protagonizará la serie, que ha sido descrita por Deadline como "una desgarradora historia de amor entre un hombre y una mujer con el universo entre ellos".

'Strange New Things' tendrá un total de 10 episodios para desarrollar la historia, en la que un sacerdote (papel que interpretará Madden) deja a su mujer para viajar a un lejano planeta con el fin de predicar con su fe sobre la población nativa.