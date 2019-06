"Me pesaba demasiado": Richard Madden confiesa por qué estuvo a punto de abandonar su carrera tras 'Bodyguard'

Richard Madden inició su carrera como actor en el año 2000 pero su fama internacional le llegó gracias a su papel en 'Juego de Tronos' que interpretó durante tres temporadas. En cine ha aparecido en 'Rocketman', la película que narra la vida de Elton John, y es bastante probable que le veamos en 'Los Eternos', la nueva cinta del Universo Marvel que formará parte de su cuarta fase.

La serie 'Bodyguard' le ha valido un Globo de Oro interpretando a un veterano de guerra y ahora ha confesado que estuvo a punto de abandonar su carrera por lo que le supuso mentalmente este papel.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el actor ha hablado en una mesa redonda con otros actores sobre su papel en 'Bodyguard' y lo que le ha supuesto interpretar a un veterano de guerra que padece de trastorno de estrés postraumático: "Al final de la serie tenía ganas de dejar de actuar por un tiempo porque me pesaba demasiado, estaba muy aislado. Y cuando pasas mucho tiempo en la piel de otra persona, diciendo sus palabras, y con sus mismos pensamientos, te pierdes a ti mismo. Al final de esto me sentí muy aislado y roto, igual que mi personaje, y física y mentalmente agotado".

El actor afirma haber sufrido mucho para preparar el papel: "hablé con algunos soldados, lo que es duro, porque realmente no quieren hablar de ello. También vi muchas películas y series. Esto es algo con lo que la gente vive todos los días, con paranoias, o ataques de pánico, o muchas otras cosas. Así que solo traté de ser honesto".

