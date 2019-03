¿Se revelará la identidad de la Reina Cotilla en la sexta temporada de 'Gossip Girl'?

Bofetadas, sexo, chantajes e incluso un anillo de compromiso son los protagonistas del avance de la la última entrega de 'Gossip Girl' que la candena The CW estrenará el próximo 8 de octubre. Para celebrar que la cuenta atrás está en marcha, la cadena ha lanzado una nueva promo con imágenes inéditas llenas de spoilers que prueban que esta nueva entrega promete.

En el avance se ve que la pareja formada por Chuck (Ed Westwick) y Blair (Leighton Marissa Meester) podrían volver a estar juntos. Mientras, Dan (Penn Badgley) parece que ha vuelto a entablar una "amistad" con una de las enemigas más conocidas de 'Gossip Girl', Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg).

Pero eso no es todo, algunos de los nuevos personajes que aparecerán en esta nueva entrega se muestran ya en el avance. Y entre ellos está el joven empresario Steven Spence (Barry Watson) que llegará al Upper East Side dispuesto a conquistar el amor de Serena (Blake Lively). Pero podría acabar de nuevo en los brazos de su ex.

El primer episodio de la sexta temporada llamado 'Gone Maybe Gone' está escrito por Josh Schwartz y Stephanie Savage, y dirigido por Mark Piznarski.

Tras la premiere en Estados Unidos, no habrá que esperar mucho para ver la sexta temporada de la serie en España. Cosmopolitan TV ya ha anunciado que la estrenará el domingo 21 de octubre.

El lunes 8 de octubre los chicos del Upper East Side vuelven con historias llenas de intrigas y traiciones.