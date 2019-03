Reveladoras imágenes sobre el rodaje de la nueva temporada de 'Juego de Tronos'

Las imágenes publicadas en la web Watchers of the Wall muestran lo que podría ser una posible habitación en el castillo de Invernalia. En las siguientes se puede ver a The Silence, el barco de Euron y parte de los Inmaculados ataviados con lanzas y escudos preparados para llegar a Poniente.

Todavía no se saben muchos detalles sobre el estreno de esta nueva temporada de 'Juego de Tronos', pero siguen llegando novedades sobre su rodaje. Uno de los últimos rumores es el posible rodaje con lobos tras la presencia de como mínimo, Maisie Williams y parte del equipo en Calgary (Canada).

A 'Juego de Tronos le quedan ahora trece capítulos. La nueva temporada contara tan sólo con siete episodios.