Revelado el secreto que esconde la extraña mirada de Tyrion a Daenerys en 'Juego de Tronos'

Aunque solo quede una temporada para su final, 'Juego de Tronos' siempre tendrá nueva e inquietante información que regalarnos. Y es que el éxito de la ficción es tal que todos sus guiones han sido publicados para que todos los fans puedan leerlos. Se encuentran en la biblioteca de la Writers Guild Foundation, y Vanity Fair ha hecho un repaso recogiendo varios secretos que no quedaron claros en pantalla. Eso sí, si no has visto la séptima temporada los siguientes spoilers están bajo tu responsabilidad.

Uno de los nuevos detalles que ha causado más revuelo es sobre Tyrion, y es que se confirma que, efectivamente, está enamorado de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Ambos personajes desarrollaron su relación hacia el final de la sexta temporada, y en la séptima continuó creciendo.

Esto se confirma en el cuarto episodio de la última temporada, 'Botines de guerra'. Y es en el momento en el que Tyrion observa a Jamie Lannister enfrentarse a Drogon y Daenerys, lo que el guión relata de la siguiente manera: "El hermano que ama (Jamie) se dirige a su probable muerte a manos de la reina que Tyrion también ama (Daenerys)".

Final de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' | HBO

Con esto queda claro lo que la mayoría de seguidores sospechaban: la relación entre el Lannister y la Targaryen no es una simple amistad, al menos por parte de él. Además, esta confirmación aclara otras dudas, como la misteriosa y sombría mirada con la que reaccionó Tyrion al presenciar el encuentro sexual entre Jon Snow y Daenerys.