Revelada la causa de la muerte del actor Willie Garson ('Sexo en Nueva York'), fallecido a los 57 años

La familia de 'Sexo en Nueva York' se encuentra de luto desde que el martes pasado se daba a conocer el fallecimiento de Willie Garson. El actor era conocido por su rol en la serie como Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw y también era muy conocido por interpretar a Mozzie en 'Ladrón de guante blanco'.

El actor fallecía a los 57 años y su estado de salud se mantuvo en privado durante mucho tiempo, pero ahora se ha dado a conocer el motivo de su muerte. Según informan desde People el actor nos dejaba debido a un cáncer de páncreas que sufría desde hace tiempo y en el momento de su muerte estaba rodeado de sus familiares y seres queridos en su casa de Los Angeles.

Después de conocer la noticia muchos de sus compañeros de serie le rindieron homenaje a través de las redes sociales. Su hijo, Nathen, también quiso recordarle en este momento tan complicado para él a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Qué sabemos de 'And Just Like That', el reboot de 'Sexo en Nueva York'

'And Just Like That' será el reboot de la mítica serie 'Sexo en Nueva York' y constará de diez capítulos que, como siempre, se centrará en la amistad entre Carrie, Miranda y Charlotten. Pero en esta ocasión veremos a las tres amigas en una etapa muy diferente de sus vidas. Ya han cumplido 50 años.

'And Just Like That' está cada vez más cerca y la serie ya ha comenzado el rodaje. Por fin hemos podido echar un primer vistazo a lo que será el reboot y en una foto filtrada del set hemos visto al trío de amigas caminando por las calles de Nueva York como si se tratase de la primera temporada.

Aunque, por desgracia, este reboot no llegará con todo el reparto de la serie original y una de las grandes ausencias será Kim Cattrall, que era Samantha. Esto es debido a su mala relación con su compañera Sarah Jessica Parker, con la que ya se ha negado a trabajar en alguna ocasión.

