La parte más dura: El reto que Dulce María ('RBD') ha tenido que superar en su difícil embarazado

Dulce María y su marido, Paco Álvarez, están esperando su primer hijo, una noticia que la cantante de RBD comunicó a todos sus fans a través de Instagram el pasado mes de junio: "El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse, sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices", decía en la red social.

Ahora, la actriz está promocionando la segunda temporada de 'Falsa Identidad' y ha ofrecido una entrevista a 'E! News' donde ha hablado de cómo está viviendo estos meses de embarazo.

Así, en principio comenta que solo tuvo antojos los tres primeros meses: "Lo único que me comí fue chocolates, una lasaña, pizza y ya, y esos fueron los primeros tres meses, lo de más me he alimentado como antes, más bien hay que cuidarse mucho para ti, para nutrir al bebé y no comer muchas porquerías porque todo se desajusta".

Para después hablar abiertamente de la cara más dura de estar embarazada confesando que no todo es tan bonito como lo pintan: "Damos mucho por hecho que está embaraza, es bonito, va a ser mamá como si fuera x. Algo que es tan grande como dar vida no es fácil, es realmente un proyecto muy importante y todo eso te causa muchos síntomas, estragos, muchas cosas como mujer que no se hablan del embarazo. Normalmente se dice qué bonito es el embarazo pero hasta que estás embarazada y empiezas a investigar la realizad de un embarazo".

Para terminar hablando de la parte más difícil que ha tenido que vivir durante estos meses tan especiales, un reto que le ha costado superar: "La pandemia, eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente, no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo", concluye.

