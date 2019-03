Retiran un capítulo de 'La abeja Maya' tras las quejas de una madre al descubrir un pene oculto

Chey Robinson, una madre estadounidense, compartió a través de la red social Facebook una imagen donde se puede ver un escenario y claramente la figura de un pene dibujado con el siguiente mensaje: "Por favor, sed cuidadosos con lo que ven vuestros hijos, yo no he editado esta imagen. Esto sale en el episodio 35 de la primera temporada de 'La abeja Maya'[...] algo así no debería salir en un espacio infantil. Estoy extremadamente disgustada, no debería haber ninguna razón para que mis hijos tengan que ver algo así".

Imagen polémica de 'La Abeja Maya' | Netflix

Tras la denuncia pública y hacerse viral la publicación, la plataforma Netflix en Estados Unidos donde está alojada la serie ha decidido retirar el capítulo de su catálogo.

Esta serie de animación infantil se estrenó por primera vez en 1975. Debido a su popularidad en 2012 se decidió hacer una versión más moderna mediante la tecnología CGI, más conocida como 3D.