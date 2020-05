El actor Sebastián Rulli está llevando con mucho sentido del humor la cuarentena por coronavirus permaneciendo en casa junto a su novia, Angelique Boyer. Juntos han grabado multitud de Tik Toks en los que Rulli se ha disfrazado y ha divertido a sus seguidores.

Algunos usuarios de dichas redes sociales han asegurado que el actor es homosexual, y así ha respondido Rulli en una entrevista junto a Angelique para la periodista Lourdes Stephen cuando le preguntó por estas opiniones:

"¡Ay, no! ¿Por qué? Me divierto mucho. Tengo muchísimos amigos (gays). Me encantan, los admiro, me divierto con ellos y creo que es una manera de honrarlos en esa parte tan necesaria de salir de donde quieran y como quieren y ser ellos".

Aquí puedes ver la entrevista completa:

