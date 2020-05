Sarah Hyland encontró el amor en el concursante de 'The Bachelorette' Wells Adams con quien se prometió en el julio de 2019. Desde entonces la pareja vive en una luna de miel eterna tal y como podemos ver en sus imágenes en las redes sociales y los mensajes que se dedican.

Ahora, ha sido el 36 cumpleaños de Wells y la actriz de 'Modern Family' ha querido dedicar una preciosas palabras donde le dice lo enamora que está de él. Pero, también, ha mencionado la situación de su boda.

Y es que, puede ser, que la situación actual del coronavirus haya afectado a sus planes como a la mayoría de bodas que estaban planeadas para estos meses.

"Feliz cumpleaños a mi futuro esposo. 2020 no ha sido como pensábamos que sería, pero mi amor por ti es al menos una cosa que nunca cambiará. Gracias por tu risa, tus bromas, tu sol. Estoy muy agradecido de haber pasado otro año alrededor del sol contigo. Eres un sueño hecho realidad y mi verdadero norte ¿Quién sabe? Tal vez nos casemos en el ayuntamiento y usemos esta imagen como nuestro anuncio. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. A Plutón y Back Baby. Feliz cumpleaños", escribe junto a dos de sus fotos más románticas.

Aunque, lo más divertido ha sido la respuesta de Adams al mensaje donde bromea: "Espera, ¿estamos casados? El uso que hagas del emoji me hace pensar que me emborrachaste y me llevaste al juzgado y que no recuerdo nada de dichos eventos".

