El representante de Chuck Norris desmiente que el actor estuviera en los disturbios del Capitolio: "Era un doble"

Los disturbios que tuvieron lugar en la capital de los Estados Unidos, con aquel grupo de seguidores de Trump que irrumpió en el Capitolio, ha generado multitud de debates y especulaciones. Una de ellas era la que apuntaba a que el famoso actor Chuck Norris podría haber acudido a tales revueltas.

Este rumor se extendía a causa de una fotografía publicada en Instagram en la cual se podía ver a uno de los asaltantes posando con un tipo que tenía gran parecido con el actor estadounidense. Ante tal revuelo, el representante de Norris, Erik Kritzer, ha decidido dar la cara para desmentir tales afirmaciones en una entrevista con ET.

"Este no es Chuck Norris, es un aspirante a parecerse, aunque Chuck es mucho más guapo", bromeaba. "Chuck permanece en su rancho en Texas, donde ha estado con su familia".

También el propio actor compartía a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que desmentía su participación en tales actos. "Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí. No hay espacio para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y estaré siempre a favor de la ley y el orden. Vuestro amigo, Chuck Norris".

Sin duda, todo apunta a que se trató de un curioso malentendido que bien podría haber llegado a dañar la imagen del actor. Hasta el momento se conoce que al menos 19 personas han sido acusadas de delitos federales a causa del asalto al Capitolio.

