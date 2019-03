Las 'reinas' de la televisión, dibujadas para luchar contra la sexualización femenina

Las grandes mujeres de la televisión y el cine, tanto de carne y hueso como las recreadas con ordenador, han sido adaptadas en una galería que las muestra como mujeres y no como meros objetos. Esa es la idea que ha tenido el director de arte canadiense Scott Park.



'Hall of Heroes', nombre de la galería, nació el otoño pasado cuando Park quiso regalarle a su hija algo del estilo 'geek' y descubrió que todas las heroínas "estaban muy pero que muy sexualizadas", afirmaba Park.



El director se decidió a "crear algo que celebrase a todas estas mujeres fascinantes, pero de una forma amistosa y en la que fuesen retratadas como heroínas y no como simples objetos".



Scott Park comenzó con Dana Scully de 'Expediente X', siguió con el equipo de 'Starfleet', con los que creó las poses y las proporciones y, finalmente, ha terminado editando dos volúmenes. Entre las ilustraciones podemos encontrar a la Princesa Leia, Wonder Woman, las chicas de 'The Walking Dead', o Tormenta, de 'X-Men'.



"He hecho una selección que mezcla a personajes reconocibles, algunos muy 'geeks' y otros más oscuros. No todos son de películas que mi hija haya visto, Kill Bill, por ejemplo. Mis criterios son que tienen que ser personajes positivos y fuertes. Lo que significa que algunas princesas Disney han entrado, como Elsa, Anna y Mulan, pero otras no", afirmaba el director de arte.



"Creo que Hollywood por fin se está dando cuenta de que hay un hambre en el mercado de personajes femeninos inteligentes y no de simples floreros. ¡Cuantas más cosas que animen a las niñas a conectar con ellas y abrazar el 'fandom', mucho mejor!", concluía Park, que asegura que aún tiene mucho trabajo por delante con los futuros estrenos.