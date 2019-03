'La reina del sur' tendrá una adaptación televisiva en inglés

Un nuevo proyecto, relacionado con la novela 'La reina del sur' parece que verá la luz muy pronto. En el 2011, la cadena de televisión Telemundo, realizó su propia adaptación en castellano de esta novela que contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y que en España fue emitida en Antena 3.

La historia gira en torno a Teresa, una joven mexicana que se convierte en una de las principales narcotraficantes de la Costa del Sol. En su primera adaptación, la protagonista fue Kate del Castillo, mientras que Rafael Amaya interpretó a su novio Raymundo Dávila, 'El Güero'. El resto del reparto lo completaron Iván Sánchez, Cristina Urgel, Nacho Fresneda, Mónica Estarreado, Nerea Garmendia o Miguel de Miguel, entre otros. Contó con un total de 63 capítulos pero en España, Antena 3 emitió una versión reducida de 13 capítulos.

Todavía no se conocen más detalles del proyecto pero si se ha confirmado que del guión se encargará M. A. Fortin y Joshua John Miller ('The Final Girls'). Por otro lado, David Friendly ('Pequeña Miss Sunshine') y Pancho Mansfield ('Damien') se encargarán de la producción ejecutiva.

La noticia llega cinco meses después de que NBC y USA Network anunciaran que estaban desarrollando versiones en inglés de otras telenovelas de Telemundo, como 'El señor de los cielos' y 'La mujer de acero'.



"Estamos entusiasmados de ofrecer este thriller de mayor venta mundial a nuestros telespectadores", ha comentado Chris McCumber, el presidente de USA Network. "'The Queen of the South' da un toque de suspense a una dramática historia de amor y traición que examina las opciones de vida de las personas cuando están al borde de la desesperación".