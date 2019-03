'La Reina del Sur' competirá en el Festival de TV de Montecarlo

La ficción coproducida por Antena 3 y Telemundo, 'La Reina del Sur', competirá por el premio de la audiencia en la séptima edición del Festival de TV de Montecarlo. Teresa Mendoza tendrá que vérselas con 'Eva Luna', coproducción venezolana y estadounidense, y 'The bold and the beautiful'.



La séptima edición de esos premios reconocen las producciones internacionales que han acaparado mayor audiencia en todo el mundo a lo largo de 2011, y se dividen en la categoría de drama, comedia y telenovela.



El galardón a la serie dramática, que se entregará igual que el resto el próximo 14 de junio, acabará en manos estadounidenses, al figurar como finalistas 'CSI: Crime Scene Investigation', 'CSI New York' y 'CSI Miami', de Alliance Atlantis Communications y CBS-Jerry Bruckheimer Films.



En la categoría de comedia, en cambio, las estadounidenses 'Desperate Housewives' y 'The Big Bang Theory' se enfrentarán además a la ucraniana 'Svati'.



Todas ellas, según indicó hoy el festival, han sido preseleccionadas entre los 15 programas de ficción con mejores resultados en un total de 65 países, con cerca de 3.000 millones de telespectadores potenciales.

Estas nominaciones se suman a las anunciadas el pasado abril, en las que se precisó que, entre otras, las miniseries históricas 'El precio de la Libertad' y 'Tornarem', la serie 'Gran Hotel' y el resumen cultural de 2011 elaborado por los Informativos de TVE compiten en la sección oficial.