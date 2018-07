Los fans de 'Twin Peaks' se encuentran expectantes ante cada noticia sobre el regreso de la serie de los 90, que volverá a la pequeña pantalla en 2017 de la mano de Showtime.



Hace unos días se conoció el reparto completo de la nueva entrega, que finalmente contará con David Lynch en la dirección. Entre los nombres confirmados, regresarán a la ficción Kyle MacLachlan o David Duchovny.



En la lista con los 217 nombres del reparto de 'Twin Peaks', publicada por IMDb, también se encuentra el de Catherine Coulson, le recordada 'mujer del leño' que falleció en septiembre de 2015. ¿Aparecerá en la nueva temporada?



Parece ser que, según informa The Wrap, David Lynch podría haber grabado algunas escenas con Coulson poco antes de su muerte. Una cuestión que aunque no ha sido confirmada (el departamento de prensa de Showtime no se ha pronunciado al respecto) añade más misterio al regreso de 'Twin Peaks'.



La agente de la actriz, Mary Dangerfield, asegura no estar lo suficientemente informada respecto a esta cuestión. "Es todo un misterio", comenta a The Wrap, "hablamos de David Lynch, si va a haber algún director que sea capaz de sorprenderte será él".