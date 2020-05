Como sabrás 'Friends' se rodaba con público en directo, por lo que los actores tenían cierta presión en las grabaciones e intentaban equivocarse lo menos posible, lo que a veces les llevaba a improvisar. Lisa Kudrow, la eterna Phoebe, ha charlado distendidamente con Jimmy Kimmel sobre la serie, y ha salido a la luz una divertida anécdota.

Kimmel le pregunta a Lisa si tiene algún objeto como recuerdo de 'Friends', y ella señala a una lata de galletas que tiene detrás, con forma de reloj que dice 'cooking time'. Como ella misma recuerda, dicho objeto estaba originalmente en el apartamento de Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry). Pues bien, durante una escena Phoebe tenía que decir 'creo que se me hace tarde, me tengo que ir', pero justo antes de rodar se dio cuenta de que no llevaba reloj. Así que decidió improvisar y señalar a la jarra, que no es un reloj funcional, y dijo '¡Mira que hora es! Me tengo que ir'.

Tras rodar la escena, Matthew Perry se le acercó y dijo "¿de verdad has señalado a la jarra de galletas?". Muchos años después, cuando rodaron el final de la serie y todos estaban de lo más emotivos y tristes, Matthew le regaló a Lisa esa jarra como recuerdo, demostrándole que aún recordaba aquel día.

Lo primero que le dijo Lisa entonces fue: "¿has pedido permiso para darme esto? Porque registran mi coche cada noche cuando me voy".

Aquí puedes ver la entrevista al completo.

Seguro que te interesa:

Demacrado y deprimido: El estado de Matthew Perry ('Friends') preocupa tras vivir la peor etapa de su vida