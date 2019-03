Refuerzos en 'Once Upon a Time' y 'Community'

El Capitán Garfio no podía faltar en la nueva temporada de 'Once Upon a Time'. Según informa el portal Entertainment Weekly, el actor Colin O'Donoghue será quien dé vida al malvado corsario del cuento de Peter Pan.



Los productores de la serie han anunciado que será el próximo 21 de octubre en la cadena ABC cuando los seguidores de la serie conocerán a Hook en el capítulo titulado "The Crocodile".



Pero no será la única incorporación en esta temporada. La comedia de NBC 'Community' amplía su reparto con la actriz Brie Larson, conocida por su papel en 'United States of Tara'. Larson será Kate en la cuarta temporada de la serie, que arranca el próximo 19 de octubre.