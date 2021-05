La reflexión de Miguel Herrán ('La casa de papel') entre tener un cuerpo musculoso y estar fuerte

Miguel Herrán enamoraba a todos los fans de 'La casa de papel' tras el estreno de la serie en el año 2017 interpretando a Río. Desde entonces el actor ha visto como su fama ha crecido en muchos niveles convirtiéndose en uno de los rostros más demandados del momento.

Miguel suele compartir muchas de sus reflexiones o preocupaciones a través de sus redes sociales donde se abre con todos sus seguidores a quienes ha revelado muchas cosas íntimas como sus problemas con la fama, cómo ha sido vivir sin una figura paterna o algunos problemas a los que ha tenido que enfrentarse.

Además, también ha mostrado en los últimos meses el cambio físico que ha experimentado al publicar en Instagram su torso fibrado y musculado tras volver a entrenar. Desde entonces, Herrán está volcado en su forma física y así hemos podido ver recientemente unos vídeos que ha publicado en su cuenta de Instagram Stories y que tienes en el vídeo de arriba entrenando.

Miguel aparece en un primer vídeo levantando un saco donde escribe: "Expectativa (50K) peso junio". Para después, en el segundo vídeo con mucho más peso donde vemos lo que le cuesta levantar el saco: "Y la triste realidad... 100 k".

Después de este entrenamiento Miguel Herrán se ha dado cuenta que no es lo mismo tener músculos ha tener fuerza: "Por lo tanto... me replanteo la estrategia. Deduzco, músculo no es igual a fuerza. Las pesas no pesan, las piedras sí. Si quiero un cuerpo "bonito" al gym y si quiero estar fuerte... al puto monte a levantar y arrastrar piedras".

Su despedida de Río en 'La casa de papel'

La temporada 5 de 'La casa de papel' terminaba su rodaje hace unas semanas lo que ha supuesto que los actores que llevan involucrados en la serie desde el principio se despidan para siempre de estos personajes que les ha cambiado la vida.

Así, Miguel Herrán dedicó estas palabras a Río tras su último día de rodaje: "Río... Ha sido un viaje increíble junto a ti... Hoy cerramos una etapa juntos... Y solo puedo decirte dos cosas.. GRACIAS Y TE QUIERO!".

Seguro que te interesa:

El mensaje de Miguel Herrán ('La Casa de Papel') con el que recuerda su infancia sin su padre: "No te guardo rencor"