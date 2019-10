Tom Welling y Michael Rosenbaum protagonizaron uno de los dúos 'amienemigos' más míticos de principio de los 2000 en 'Smallville'.

Casi 10 años después, Tom Welling ha roto Internet al anunciar que volvería a ponerse la capa de Superman para aparecer en el crossover 'Crisis on Infinite Earths' de las series de The CW 'Arrow', 'The Flash' o 'Supergirl'.

Sin embargo, Rosenbaum decidió no participar, por lo que los fans se quedaron sin el reencuentro más esperado, ¡hasta ahora!

Ambos actores han coincidido en el vuelo camino a la convención Wizard World que se celebra en Madison, y así lo ha compartido Michael con sus seguidores en un extraño vídeo y unos hashtags que mejor que leas por ti mismo.

"Este tío y yo otra vez. @tomwelling @wizardworld #madison #nochesdesmallville este finde. Pillad entradas. #millas #vuelos #pedos #convención #lexluthor".

A lo que Welling le contestaba:

"Un material fascinante hermano, wow".

