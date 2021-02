Sí, finalmente se ha producido el esperadísimo reencuentro entre Danna García y Mario Cimarro, los protagonistas de 'Pasión de Gavilanes', cuando se cumplen 18 años del estreno de la famosísima telenovela.

Danna comenzaba la conversación emocionada por el momento: "Ay no, me voy a desmayar de la alegría", dice la actriz. Durante el reencuentro ambos se deshacen en elogios con el otro: "Eres la mejor compañera de escena que he tenido y sin ti 'Pasión de Gavilanes' no habría sido lo mismo", llega a decir Mario Cimarro.

Su reencuentro, cuyos detalles puedes ver en el vídeo de arriba, ha sacado a la luz diversas anécdotas sobre el rodaje, como lo mucho que ayudó Mario, experto jinete, a Danna durante las secuencias en las que tenían que montar a caballo, algo que daba mucho miedo a la artista.

Además, Danna García ha revelado que muchos de los momentos más románticos entre Juan y Norma en la telenovela fueron obra de Mario Cimarro: "A ti te escribían tres frases en una escena y lo convertías en un poema. Tú no lo has dicho nunca porque eres muy humilde", cuenta la actriz mientras Mario se sonroja.

Tanto Michel Brown como Juan Alfonso Baptista (Gato) no han perdido la oportunidad de comentar el reencuentro. Y es que este reparto de actores ha vuelto a demostrar que siguen siendo una gran familia.

Aunque en la conversación que han mantenido Danna y Mario han hablado largo y tendido, lo cierto es que no han revelado ningún detalle sobre la anunciada vuelta de la serie. Tocará por tanto esperar para tener algo más de información sobre la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes'.

