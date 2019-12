La serie 'Rebelde' fue todo un éxito que traspasó fronteras. Tras su final en 2006 pudimos seguir disfrutando de sus componentes gracias a la gira mundial de RBD pero en 2009 el grupo se separarían para siempre.

Desde entonces los fans de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Cristopher Uckerman y Christian Chávez han deseado poder ver una imagen de todos juntos de nuevo. Algo que acaba de volver a pasar.

El momento ha sido totalmente mágico y es que se ha producido por Navidad, sin duda un regalo que nunca olvidarán ellos y todos sus seguidores.

"Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola", escribe Maite.

En el vídeo puedes ver la imagen de este instante y los preciosos mensajes que se han dedicado.

