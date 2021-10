¿Recuerdas a Charles Shaughnessy de 'La Niñera'? Así es ahora el sexy viudo rico de la serie a los 66 años

'The Nanny' fue una de las series más icónicas de los años 90. La ficción contaba la historia de una niñera, interpretada por Fran Drescher, que empieza a trabajar en la casa de un sexy viudo rico con tres hijos.

El actor encargado de dar vida al protagonista masculino, Maxwell Sheffield, era Charles Shaughnessy quien ahora tiene 66 años y ha continuado este tiempo con su carrera como actor en series como: 'Hospital General' o 'Days of Our Lives'.

Además, ahora el actor ha concedido una entrevista a 'ET' donde ha hablado sobre un posible regreso de 'La niñera' afirmado que su compañera Fran Drescher tuvo una idea de cómo hacerlo que fue "realmente interesante". Aunque matiza que "depende de muchas partes móviles".

Para después hablar sobre la trama que contarían: "Supongo que se reanudaría desde donde estábamos. Así que estaríamos casados, los niños estarían creciendo a estas alturas, serían algunos adolescentes. probablemente tenga nietos de otros niños".

"No quiero revelar demasiado, porque no sé si va a pasar o no, pero tendría todo eso", explica.

"Luego también se ha hablado de un musical, un musical de teatro en Broadway, que creo que es genial", seguía diciendo. "Eso es parte de la conversación".

Para terminar siendo cauto: "No está más allá del ámbito de la posibilidad".

