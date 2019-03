¿Recuerdas 'La banda del patio'? Sabemos cuál era el verdadero nombre de T.J., el líder de la pandilla

¿Recuerdas a T.J., el líder de la pandilla de 'La banda del patio'? Todos sabemos que la T hace referencia a Theodoro, pero, ¿cuál es su segundo nombre? Jasper. El apellido del personaje solo se mencionó en un capítulo de toda la ficción. Pero lo cierto es que no es la primera vez que se lleva a cabo esta táctica.

De hecho, lo hemos visto en una de las ficciones animadas más divertidas de todos los tiempos: 'Los Simpson'. Uno de los espisodios de la serie de Matt Groening indaga en la historia de Homer. Pero, ¿a qué corresponde la J de Homer J. Simpson? Probablemente a muchos se les haya olvidado, pues no vuelve a repetirse en ningún otro: la J es de Jay y él lo descubrió en el mismo momento que lo hicimos nosotros. En "D’Oh in the Wind", de la décima temporada, intentó descubrir su origen, terminando en una granja donde su madre pintó un mural con la misteriosa respuesta.