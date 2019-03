La recordada Penny de 'Lost' tiene nueva serie

Sonya Walger vuelve a la televisión. Quien interpretó a la recordada Penny en 'Lost' será la protagonista de 'Common Law', la nueva serie que prepara CBS TV Studios de cara a la midseason (después del parón navideño), según informa el portal Entertainment Weekly.



'Common Law' se centra en dos policias, a los que dan vida los actores Warren Kole y Michael Ealy, cuyas constantes peleas harán que su superior les obligue a tener que someterse a una terapia de pareja. Ahí es donde entra Sony Walger, interpretando a la doctora Emma Ryan, una inteligente y atractiva psiquiatra con un particular sentido del humor.



Walger es conocida por su papel en la serie 'Lost'. Después formó parte del elenco protagonista de 'Flashfoward', que fue cancelada tras su primera temporada. Sus últimas apariciones en televisión han sido en 'In Treatment' y 'Tell Me You Love Me'.