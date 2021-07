El reboot de 'Gossip Girl' hace un guiño a la realidad mencionando el escándalo de Olivia Jade y ella responde

Hace unos días se puso fin a nueve años de espera tras el final de la serie 'Gossip Girl', estrenando el reboot, una historia cargada de nuevos personajes, cotilleos y polémicas. De hecho, la primera fue desatada fuera del mundo ficticio del reboot.

Hacen un guiño a la realidad

Es que la nueva serie 'Gossip Girl' no tuvo reparos a la hora de traer la trama al año 2021, haciendo alusión al escándalo de las universidades en la que se vio envuelta la influencer norteamericana Olivia Jade, en el año 2019. En el primer episodio del reboot, hay un diálogo entre los personajes, en el que Monet De Haan dice "tu, como la perdedora que eres, no puedes ser buena en los negocios" a lo que Luna le responde "todo estará bien mientras ganes. Olivia Jade ganó seguidores cuando su madre fue a la cárcel".

Los padres de la influencer, Lori Loughlin y Mossimo Giannulli fueron condenados a dos y cinco meses de cárcel respectivamente por pagar 500.000$ en sobornos para que sus hijas Olivia Jade y la hermana Isabella Rose, fueran admitidas en la universidad del Sur de California como miembros del equipo de remo, en el que nunca llegaron a competir.

La influencer no ha tardado en responder

Ante esta alusión, Olivia Jade no dudó en contestar a través de su cuenta de TikTok, en un video en el que aparece de fondo el diálogo del reboot 'Gossip Girl' y ella misma mientras niega con la cabeza. En la descripción puso "no, no lo hice", refiriéndose al incremento de seguidores en sus redes sociales. Aunque publicó este TikTok, desactivó la opción de comentarios, de forma que nadie ha podido hablar sobre el tema, al menos, en su publicación.

A día de hoy, no sabemos si Olivia Jade estaba al corriente de las prácticas fraudulentas que llevaron a cabo sus padres, lo que sí es seguro es que tanto ella como su hermana fueron expulsadas de la universidad.

